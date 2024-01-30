В России резервы материальных ресурсов можно будет использовать для предупреждения ЧС

Закон также устанавливает, что мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, проводятся в режимах повседневной деятельности и повышенной готовности

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать резервы материальных ресурсов, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций, для их предупреждения. Документ опубликован.

Ранее по закону необходимость формирования таких резервов была возможна только в целях ликвидации ЧС. Теперь резервы федеральных и материальных ресурсов (за исключением государственного материального резерва) могут использоваться при введении режима повышенной готовности.

Закон также устанавливает, что мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, проводятся в режимах повседневной деятельности и повышенной готовности.

Также документ уточняет понятие "предупреждение чрезвычайных ситуаций" и конкретизирует режимы, при которых проводятся мероприятия по предупреждению, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме повышенной готовности.

Как указывалось в сопроводительных материалах к закону, некоторые наиболее подверженные паводками регионы (Якутия, Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область) имеют в резерве комплекты водоналивных рукавных противопаводковых дамб. Выпуск из резерва и использование этих водоналивных дамб возможен только при введении режима ЧС, когда из-за подъема воды в руслах рек будет нанесен ущерб объектам жилого и социального значения, транспортной инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям. Использование водоналивных дамб на начальном этапе подъема воды при введении режима повышенной готовности позволило бы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, а также снизить масштаб чрезвычайной ситуации в случае ее возникновения.

Закон вступит в силу по истечении 150 дней после дня его официального опубликования.