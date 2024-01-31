В Думу внесут законопроект о наделении военкоров статусом ветеранов боевых действий

Авторы документа предлагают отнести к ветеранам боевых действий журналистов, направленных в зону спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, отработавших установленный срок или откомандированных досрочно

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий военных корреспондентов, работавших в зоне специальной военной операции. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается внести изменения в федеральный закон "О ветеранах". Авторы законопроекта предлагают отнести к ветеранам боевых действий журналистов, направленных в зону специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, отработавших установленный срок, либо откомандированных досрочно.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что ранее уже был принят закон, согласно которому статус ветерана боевых действий смогли получить гражданские лица, направленные в зону специальной военной операции. Однако на уровне подзаконных актов не было создано необходимых условий для получения удостоверений ветерана военными корреспондентами, добавляют авторы проекта.

Согласно пояснительной записке, основанием для получения статуса ветерана боевых действий могут быть командировочное удостоверение, соглашение Минцифры РФ с организациями СМИ об учете журналистов, направлявшихся для выполнения журналистских задач в ходе СВО, справка, подтверждающая нахождение военкора в зоне СВО, и другие документы.