В Хабаровском крае увеличилось число маршрутов для досрочного голосования

Оно начнется 25 февраля

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Количество маршрутов по воздуху для организации досрочного голосования в труднодоступных местах на выборах президента увеличилось в Хабаровском крае до 50, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

"Досрочное голосование начнется за 20 дней, 25 февраля. Необходимо будет охватить жителей отдаленных поселений, вахтовиков, работников отрасли лесозаготовки, добычи полезных ископаемых, сотрудников метеостанций, тех, кто ведет кочевой образ жизни, строителей на новых объектах. С учетом развития края и новых строек, где работают люди, количество вылетов планируется по 50 маршрутам", - сказал Кузьменко.

Ранее осуществлялось порядка 40 вылетов, новые точки появились в том числе в Тугуро-Чумиканском районе, где сейчас ведется строительство порта Эльга и Тихоокеанской железной дороги.

Кузьменко сообщил, что досрочно проголосовать в крае смогут несколько тысяч человек. Очень сложная местность в крае в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах, в районе имени Полины Осипенко. Помимо вылетов на вертолетах и самолетах, до избирателей будут добираться на автомобилях, снегоходах, снегоболотоходах.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.