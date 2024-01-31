Захарова назвала чудовищными слова Борреля об ошибочных идеях перемирия на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Запад постоянно думает, "как всех поссорить"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что идеи возможного примирения сторон конфликта на Украине ошибочны, является чудовищным. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Это очередное чудовищное заявление, <...> ну, это же Боррель", - сказала дипломат.

"Хочется задать вопрос: "Ошибочными были в 22-м году какого века?" У нас же из века в век одно и то же, - указала Захарова. - Как всех поссорить, думает Запад. И не дать потом ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно".

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что подобные заявления воспринимаются негативно и внутри стран Евросоюза. "Они точно так же относятся к этому. С другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они то же самое говорят: "Это же Боррель". Они сами между собой общаются, осознавая, что заявления этого человека уже даже не маргинальны, они безумны", - констатировала дипломат.

Ранее Боррель в колонке для французского журнала L'Obs отметил, что "вновь возникают соблазны примирения" сторон конфликта на Украине. По его словам, эти идеи "были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас". Как полагает дипломат, едва ли кто-то "может всерьез поверить", что Россия "ищет компромисс" в сложившейся ситуации.