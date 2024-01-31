Лавров: идеи Бразилии и ЮАР по Украине не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского"

По словам главы МИД РФ, подобный подход является "полным неуважением и полным игнорированием любого мнения, кроме собственного"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Инициативы Бразилии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) по урегулированию на Украине даже не рассматриваются странами Запада на встречах по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

"Недавно состоялась очередная встреча копенгагенского формата по "формуле мира" Зеленского в Давосе, где некоторые из ваших стран были представлены. После этого у меня с коллегами из ряда дружественных государств были разговоры, в том числе о том, какая роль отводится глобальному Югу на этих встречах", - отметил министр иностранных дел РФ.

"Я сказал, что у наших южноафриканских коллег была инициатива, которую мы совместно обсуждали в июле прошлого года в Санкт-Петербурге на полях саммита Россия - Африка, <…> у президента Бразилии Лулы [да Силва] была инициатива, которую он обсуждал с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Я поинтересовался у тех, кто участвовал в этой встрече в Давосе, насколько уделяется внимание и вот этим инициативам мирового большинства, а мне сказали: "Никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы", - поделился Лавров.

Подобный подход, как указал глава российской дипломатии, является "полным неуважением и полным игнорированием любого мнения, кроме собственного". "Это чистой воды колониализм и империализм, все эти исторические фазы развития мы проходили", - констатировал он.

"Формула мира" Зеленского

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.