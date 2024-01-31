Богданов сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ

К настоящему моменту Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента, передает корреспондент ТАСС.

Богданову как представителю непарламентской партии необходимо было собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

"Всего за период сбора подписей мы собрали 160 тыс., сегодня мы сдаем в ЦИК максимум, [который требует законодательство], - 105 тыс. Я уверен, что все они пройдут проверку, потому что [на выборах президента] 2008 года я сдавал 1 млн, а одну десятую [от этого количества подписей] уж можно было собрать", - сказал Богданов журналистам. Говорить о том, на какой результат рассчитывает на выборах, Богданов не стал. "Давайте сначала регистрацию пройдем, а потом будем говорить о результатах", - добавил он.

Упор в своей кампании при условии регистрации он будет делать, предложив избирателям новую идеологию. "Мне кажется, нашему государству не хватает идеологии, я бы хотел предложить идеологию почвенничества - она состоит из центризма между славянофилами и западниками. С Запада следует брать все хорошее, а ноги должны оставаться на нашей российской земле, духовности и культуре", - добавил Богданов.

Он отметил, что сбор подписей проходил по смешанной системе - "обзвонка и соцсети, потом обход по квартирам". "Меня постоянно спрашивают, где были очереди, очередей не было, потому что вызывать в очередь [при температуре воздуха] в минус 30 [градусов] людей не совсем правильно, поэтому мы ходили по квартирам", - заключил он.

Кандидаты в президенты

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. 30 января лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

31 января свои подписи и документы в ЦИК также планируют представить выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин и самовыдвиженцы - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.

Проверка подписей

Для регистрации на выборах представителям непарламентских партий необходимо сдать в ЦИК до 31 января не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей. Вместе с подписями претендент в кандидаты (доверенное лицо или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) представляет в ЦИК протокол об итогах их сбора, в котором указаны регионы, количество подписей в каждой папке, первый финансовый отчет, платежное поручение на оплату кандидатом изготовления подписных листов, нотариально заверенные сведения о сборщиках подписей, письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

На первичном этапе ЦИК пересчитывает сданные подписи без оценки их качества. Позже на компьютере с помощью государственной автоматизированной системы "Выборы" происходит процедура случайной выборки папок, подписи в которых будут подлежать проверке - 60 тыс.

Проверка отобранных подписей проходит с помощью специального программно-технического комплекса проверки подписных листов с применением искусственного интеллекта, который сопоставляет данные граждан, поставивших подписи, с регистром избирателей. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев в разговоре с ТАСС рассказал, что распознаваемость подписей при использовании нейросети достигает 98%.

Если есть подозрения по достоверности, подписи проходят дополнительную экспертизу. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей, ЦИК проводит дополнительную проверку еще нескольких тысяч подписей. На проверку отводится не более 10 дней.