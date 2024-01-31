Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ

Ему было необходимо собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин представил в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента, передает корреспондент ТАСС.

Надеждину как представителю непарламентской партии необходимо было собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. 30 января лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

31 января свои подписи и документы в ЦИК представил претендент от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, также это сделать планируют самовыдвиженцы, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.