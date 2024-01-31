Мособлдума согласовала Евгения Хромушина на позицию вице-губернатора и министра энергетики

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что вопрос сферы энергетики стоит на особом контроле в регионе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полномочия министра энергетики Московской области возложили на действующего вице-губернатора региона Евгения Хромушина. Депутаты Мособлдумы утвердили введение двойной должности в правительстве Подмосковья и согласовали назначение на нее Хромушина.

"Предлагается внести поправки в Устав Московской области в целях наделения губернатора Московской области правом учредить в составе правительства должность вице-губернатора Московской области - министра Московской области", - представил в ходе заседания Мособлдумы законопроект постоянный представитель губернатора региона в региональном парламенте Александр Горбылев.

В ходе заседания депутаты также согласовали назначение на двойную должность действующего вице-губернатора региона Евгения Хромушина - его кандидатура предложена в качестве руководителя Министерства энергетики Московской области.

"Евгения Акимовича [Хромушина] мы хорошо знаем, много лет успешно с ним сотрудничаем. <...> Сейчас вопрос сферы энергетики стоит на особом контроле в Подмосковье. Этой зимой мы, как и многие другие регионы, столкнулись с перебоями в предоставлении электроэнергии, отопления. Важно защитить наших жителей от таких аварий в дальнейшем", - добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Евгений Хромушин работает в должности вице-губернатора Подмосковья с 2021 года. До этого он занимал пост заместителя председателя правительства региона, а еще ранее возглавлял Министерство ЖКХ Московской области.