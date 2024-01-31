Жеребьевка времени для агитации в СМИ на выборах президента РФ пройдет 13 февраля

Агитация кандидатов на государственных теле- и радиоканалах начнется 17 февраля и продлится до ноля часов по местному времени 15 марта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Жеребьевка по предоставлению бесплатного эфирного времени для проведения агитации в СМИ кандидатов в президенты РФ на государственных теле- и радиоканалах пройдет 13 февраля, по предоставлению печатной площади - 15 февраля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

"13 февраля в 11:00 мск предлагается провести в ЦИК жеребьевку по предоставлению бесплатного эфирного времени, а 15 февраля будет проведена жеребьевка по предоставлению бесплатной печатной площади", - сообщила она на заседании Центризбиркома.

Ранее ЦИК принял решение, что агитация кандидатов в президенты РФ на государственных теле- и радиоканалах начнется 17 февраля и продлится до ноля часов по местному времени 15 марта. Такое решение было принято на заседании комиссии. По закону агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.