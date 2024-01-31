МИД РФ призвал страны НАТО не приписывать Москве намерения устроить войну в Европе

Этот нарратив исходит только от Запада, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия призывает западные страны не приписывать ей намерения устроить войну в Европе и не навязывать Москве эту идеологию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[На Западе] запускается целая серия новых мифов и пугающих историй относительно того, что война на Европейском континенте неизбежна. Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь страны ЕС. Если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение, но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", - сказала она.

По словам Захаровой, Запад запустил подобную информационную кампанию, чтобы оправдать помощь Украине. "Вашингтон заявил о том, что ему сейчас "не с руки" этим заниматься, а страны НАТО должны это сделать обязательно", - добавила она.