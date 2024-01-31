Песков заявил, что Кремль следит за новостями о Залужном

Есть много вопросов, но очевидно, что у киевского режима "все неладно", отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Много вопросов есть к новостям о главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном, при этом очевидно, что у киевского режима "все неладно", отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, [в Кремле за этими новостями] следят. Пока много вопросов. Очевидным остается одно - у киевского режима много проблем, там все неладно. Это однозначно", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, "очевидно, что провалившееся контрнаступление [ВСУ] и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима - и в военной верхушке, и в гражданской". "Эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция", - заключил Песков.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются.