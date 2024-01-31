Путин 31 января встретится со своими доверенными лицами как кандидат в президенты

Выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин сегодня проведет встречу со своими доверенными лицами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие, он встретится со своими доверенными лицами", - сказал он.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки, а ранее сегодня документы и подписи избирателей в ЦИК сдал выдвиженец от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин.