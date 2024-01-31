МИД РФ уверен, что никому не удастся разрушить фундамент российско-итальянских отношений

По словам Захаровой, в Москве твердо убеждены, что отказ Рима от антироссийской политики и постепенное восстановление прагматичного и взаимоуважительного сотрудничества действительно бы отвечали двусторонним интересам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. РФ уверена, что никому не удастся полностью разрушить фундамент российско-итальянских отношений, несмотря на текущую заморозку направлений двустороннего взаимодействия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По вине итальянской стороны оказались заморожены практически все направления двустороннего взаимодействия, полностью приостановлена работа отлаженных институциональных механизмов. Тем не менее мы уверены, что никому не под силу уничтожить без следа, отменить, перепрошить прочный фундамент российско-итальянских отношений, в основе которых взаимный интерес и симпатии народов друг к другу", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, в Москве твердо убеждены, что отказ Италии от антироссийской политики и постепенное восстановление прагматичного и взаимоуважительного сотрудничества действительно бы отвечали двусторонним интересам. "Мы не сомневаемся, что итальянский народ с присущими ему мудростью, дальновидностью и здравомыслием рано или поздно придет к осознанию контрпродуктивности нынешнего деструктивного антироссийского курса, направленного не на созидание, а на разрушение", - резюмировала она.