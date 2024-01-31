Захарова: ситуация вокруг Валиевой стала вопиющим примером политизации спорта

Россия будет отстаивать права спортсменки, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой является очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта, РФ намерена отстаивать права спортсменки. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это (дисквалификация Валиевой - прим. ТАСС) очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одного из сильнейших представителей фигурного катания", - отметила дипломат.

"Как и прежде, российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами права нашей спортсменки, в том числе в праве подачи апелляции на такое несправедливое, я бы сказала, даже дикое решение", - подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя, "рассчитывать на беспристрастность и адекватность судебного процесса не приходилось с самого начала". "Вызывает сомнение объективность судей, среди которых оказались представители США, Франции, Британии, Австралии. Они просто проигнорировали множество представленных важнейших доказательств, подготовленных российской стороной в ходе рассмотрения этого дела", - добавила она.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Департамент разведки WADA может продолжить разбирательство в отношении окружения Валиевой и его возможной причастности к нарушению ею антидопинговых правил.