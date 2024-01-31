Примаков: отделение РЦНК может открыться в Гродно к Дню единения народов РФ и Белоруссии

Отделение Российского центра науки и культуры также находится в Минске

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Отделение Российского центра науки и культуры (РЦНК), который расположен в Минске, может открыться в Гродно ко Дню единения народов РФ и Белоруссии, который отмечается 2 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Мы получили государственное бюджетное финансирование на открытие культурного центра. <...> Надеюсь, что ко Дню единства народов России и Белоруссии 2 апреля мы откроемся в Гродно, у нас будет еще один культурный центр, отделение нашего РЦНК в Минске там будет работать", - сказал он.

2 апреля отмечается ежегодный праздник - День единения народов, установленный в честь подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии (ныне Союзное государство России и Белоруссии). В России День единения народов был установлен 2 апреля 1996 года указом президента РФ Бориса Ельцина. В Белоруссии этот праздник под названием День единения народов Беларуси и России отмечается в соответствии с указом главы республики Александра Лукашенко от 5 марта 1997 года.