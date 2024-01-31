МИД РФ считает недопустимыми слова представителей Израиля о депортации палестинцев

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что подобные заявления противоречат общепризнанной международно-правовой базе ближневосточного урегулирования и способствуют разжиганию антиарабских настроений в израильском обществе, ущемляют права коренного палестинского анклава

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми и провокационными высказывания представителей Израиля о депортации палестинцев из сектора Газа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы изначально заявляли о недопустимости любых рассуждений на тему депортации палестинцев. Мы считаем такого рода провокационные со стороны израильских официальных лиц неприемлемыми", - указала дипломат, комментируя вопрос о прошедшей в Израиле конференции, на которой официальные лица страны заявили о депортации палестинцев из Газы.

Захарова отметила, что подобные заявления противоречат общепризнанной международно-правовой базе ближневосточного урегулирования и способствуют разжиганию антиарабских настроений в израильском обществе, ущемляют права коренного палестинского анклава. "Мы рассчитываем, что руководство Израиля даст соответствующую оценку этой опасной риторике, она действительно имеет крайне провокационный характер", - добавила она.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.