Блогер-эколог Баташев объявил о выходе из президентской гонки

По его словам, никто из "зеленых" политиков не доходил так далеко в президентской кампании

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Блогер-эколог Анатолий Баташев, планировавший идти на выборы президента РФ как самовыдвиженец, принял решение выйти из президентской гонки. Об этом он заявил журналистам.

"Моя команда, волонтеры, юристы проделали колоссальную работу, чтобы я шел дальше и чтобы я боролся, но я принял другое решение. В этот цикл я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное, никто из "зеленых" политиков не доходил так далеко [в президентской кампании]. Но вы все понимаете, закон у нас предельно четкий и понятный. Сегодня последний день сдачи подписей - мы не готовы", - заявил Баташев.