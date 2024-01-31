Захарова: Россия в отношениях с Ираном и КНДР не нарушает международных обязательств

По словам официального представителя МИД РФ, стороны развивают отношения на основе взаимного уважения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия не нарушает никаких международных обязательств при взаимодействии с Ираном и КНДР. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация ничего не нарушает, взаимодействуя с Ираном и КНДР. Мы развиваем наши отношения на двусторонней основе, на основе взаимного уважения и делаем это взаимовыгодно. Никакие международные обязательства нашей страной не нарушаются", - прокомментировала Захарова публикации западных СМИ о якобы использовании на СВО оружия из Ирана и КНДР.

"А что мы делаем, как мы делаем, почему мы делаем - вообще-то наше сугубо личное дело в отношениях с другими странами", - добавила официальный представитель российского дипведомства.

Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО.