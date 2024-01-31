Гаврилов заявил, что РФ предостерегает США от размещения ядерного оружия в Британии

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что страна рекомендует, "пока не поздно, начать избавляться от антироссийских фобий, которые по своей природе танками или тактическими ядерными зарядами не лечатся"

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Россия будет рассматривать гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Британии как шаги по дестабилизации, Москва предостерегает от таких действий. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Гораздо большего внимания на этом фоне заслуживают гипотетические планы США вернуть тактическое ядерное оружие на территорию Британии. Предупреждаем Вашингтон от подобных эскалационных шагов в разгар антироссийской гибридной войны коллективного Запада, которые будем рассматривать как способные резко дестабилизировать ситуацию в области общеевропейской безопасности", - сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Россия рекомендует, "пока не поздно, начать избавляться от антироссийских фобий, которые по своей природе танками или тактическими ядерными зарядами не лечатся".

Газета Daily Telegraph ранее нашла новые указания на то, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании. Издание обнаружило в документах Пентагона еще несколько упоминаний плана, который может предполагать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк, о чем издание уже сообщало ранее.