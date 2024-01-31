Рогов: ВСУ по 10-12 раз в день пытаются атаковать малыми группами позиции РФ у Вербового

Председатель движения "Мы вместе с Россией" ранее сообщил, что подразделения РФ за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе населенного пункта

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают 10-12 попыток в день атаковать малыми группами от 5 до 15 человек российские позиции в районе Вербового на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Противник не прекращает попытки атак малыми группами от 5 до 15 человек от Пятихаток на западе до Вербового на востоке. Ежедневно это 10-12 подобных попыток", - сказал Рогов.

В среду он сообщил ТАСС, что российские подразделения за сутки взяли четыре опорных пункта ВСУ в районе Вербового, уничтожив до 50 военнослужащих противника.