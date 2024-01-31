Путин: ситуация вокруг СВО показывает, что у российского общества прочный фундамент

Кандидат в президенты РФ на встрече со своими доверенными лицами заявил, что историческая Россия поднялась, а вся "пена" постепенно смывается

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг специальной военной операции (СВО) показывает, что у российского общества весьма крепкий фундамент, историческая Россия поднялась, а вся "пена" постепенно смывается, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный", - сказал Путин.

"И вся эта пена, которая всегда присутствует в любом случае, она потихонечку смывается", - добавил он.