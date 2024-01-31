Путин: Россия проходит очень сложный и важный этап укрепления своего суверенитета

Кандидат в президенты РФ поблагодарил своих доверенных лиц на выборах за поддержку

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц на выборах за поддержку в очень важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета.

"Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности а) за совместную работу и б) за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям", - сказал он на встрече с доверенными лицами.

Как отметил Путин, это касается экономики, технологического развития, здравоохранения, социальной сферы в самом широком смысле этого слова, повышения уровня обороноспособности, безопасности и положения страны на международной арене. "В целом все поставленные задачи - подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем как основные - решаются. В том числе благодаря вашей поддержке", - указал он.

Путин также поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу: за участие в избирательных кампаниях, за помощь в исполнении решений, принятых по итогам встреч с гражданами. Он пояснил, что со многими из присутствующих знаком давно, не один год. С отдельными словами благодарности Путин обратился к волонтерам, которые принимали участие в сборе подписей и занимались подготовкой документов.