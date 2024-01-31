МИД РФ: шаги США привели к резкому нагнетанию напряженности на Корейском полуострове

Как добавили в министерстве, cтремление Запада возложить на КНДР вину за это отражает его привычку валить "с больной головы на здоровую"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Действия США и их союзников привели к резкому нагнетанию напряженности на Корейском полуострове, cтремление Запада возложить на КНДР вину за это отражает его привычку валить "с больной головы на здоровую". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В последнее время наблюдается резкое нагнетание напряженности на Корейском полуострове, которое представляет угрозу безопасности и стабильности всей Северо-Восточной Азии", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"Стремление США и коллективного Запада возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом - не что иное, как давняя привычка валить "с больной головы на здоровую". На деле именно непрекращающиеся агрессивные провокации Вашингтона, Сеула и Токио вынуждают Пхеньян принимать обоснованные меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности", - добавили в МИД РФ.

В МИД РФ указали, что источником нынешнего обострения ситуации являются провокационные шаги США и их союзников, направленные на эскалацию военной активности в регионе, включая втягивание инфраструктуры НАТО, повышение уровня военных приготовлений, наращивание маневров и учений в непосредственной близости от границ КНДР, в том числе с ядерным компонентом.

"Призываем положить конец безответственной и взрывоопасной линии США, которые под лозунгом "индо-тихоокеанских стратегий" хотели бы подорвать независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности, и выбор самостоятельного пути развития", - заявили в министерстве.