Путин заявил, что часть стран отказывается обслуживать поставленное в РФ медоборудование

При этом, по словам кандидата в президенты, многие государства продолжают работать несмотря на все противоречия в области политики и безопасности.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Некоторые зарубежные страны отказываются обслуживать ранее поставленное в РФ медоборудование, хотя это чисто гуманитарная сфера. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Что касается технологического суверенитета в области здравоохранения: конечно, это одна из важнейших задач. Это совершенно очевидная вещь. Тяжелое оборудование, которое мы в прежние годы на 100% закупали за рубежом, некоторые наши так называемые партнеры, несмотря на то, что это чисто гуманитарная сфера - здравоохранение, - отказываются обслуживать и регламентные работы проводить", - посетовал Путин. Он подчеркнул, что так поступают не все страны, многие продолжают работать несмотря на все противоречия в области политики и безопасности.

Однако, по словам Путина, у России есть соответствующие программы технологического развития и повышения уровня суверенитета. "Конечно, в области здравоохранения это одно из важнейших направлений. И здесь кадры имеют первостепенное значение", - заметил он.