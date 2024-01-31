Кандидату-самовыдвиженцу предстоит собрать подписи не менее 1% избирателей, зарегистрированных в регионе

ТАСС, 31 января. Самовыдвиженцы теперь могут участвовать в выборах губернатора Вологодской области, такие поправки в областной закон "О выборах губернатора Вологодской области" поддержали депутаты заксобрания. Ранее в выборах главы региона могли участвовать только кандидаты от политических партий.

"Предлагается установить возможность самовыдвижения кандидатов на выборах губернатора Вологодской области, и регламентируется процедура самовыдвижения. Также уточняются нормы закона о финансовом обеспечении избирательной кампании, в частности формирование и расходование избирательных фондов кандидатов", - представил изменения депутатам заместитель губернатора Сергей Сорокин.

Поправки, которые инициировал врио губернатора Георгий Филимонов, депутаты поддержали большинством голосов. "Мы понимаем, что есть некоторые риски участия всех кандидатов в выборной кампании губернатора Вологодской области. Эти риски связаны с тем, что каждый самовыдвиженец, собравший определенное количество подписей, что требуется по закону, вправе принимать участие в выборной кампании и сражаться. Об этом не стоит забывать", - сказала парламентарий Марина Денисова.

Кандидату-самовыдвиженцу предстоит собрать подписи не менее 1% избирателей, зарегистрированных в области. Половину подписей разрешается собрать с помощью единого портала государственных услуг.

Нынешний руководитель области Георгий Филимонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года.