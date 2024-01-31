Пушилин прокомментировал ТАСС передачу Киеву боеприпасов дальностью около 150 км

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Передача Вашингтоном Киеву боеприпасов GLSDB дальностью около 150 км подтверждает необходимость полной демилитаризации Украины. Такое мнение высказал ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя сообщения о возможной передаче этого вооружения 31 января.

"Превращение оставшейся части Украины в самый масштабный натовский полигон выходит на новый уровень, - сказал он. - Мы не раз заявляли, что на какое бы расстояние мы ни отодвигали противника от своих границ, он будет пытаться использовать все более дальнобойное вооружение".

"Передача Киеву американских снарядов, способных преодолевать расстояние в 145 км, еще раз подтверждает правоту поставленных нашим президентом целей - нужна полная демилитаризация подконтрольной украинскому режиму территории", - добавил глава региона.