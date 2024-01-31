Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы Ил-76

По словам кандидата в президенты РФ, "желающих из международных организаций нет"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Москва настаивает на проведении международного расследования катастрофы сбитого Ил-76 с украинскими пленными, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально, пользуюсь случаем, [хочу заявить] - официально мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время", - сказал Путин.

"Я уже говорил - в 11:10 был произведен пуск с территории, подконтрольной украинской власти. Вот мы просим о том, чтобы приехали международные эксперты", - указал он.