Лавров в Госдуме рассказал о действиях МИД РФ по укреплению суверенитета

Глава внешнеполитического ведомства затронул ключевые тенденции формирования многополярного мира

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании в Госдуме указал депутатам на приоритетные для МИД направления деятельности по укреплению суверенитета страны. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства заострил внимание на приоритетных направлениях деятельности российской дипломатической службы, включая обеспечение национальных интересов, укрепление суверенитета и упрочение ведущих позиций страны на международной арене", - говорится в сообщении министерства.

Лавров, отвечая на вопросы парламентариев, также затронул ключевые тенденции формирования многополярного мира, подчеркнул рост влияния культурно-цивилизационного фактора на мировую политику и важность поддержки механизмов, устойчивых к деструктивным шагам недружественных государств. "В ходе состоявшегося обсуждения были определены дальнейшие шаги по реализации внешнеполитических задач в различных областях в условиях геополитической турбулентности", - указали в ведомстве.