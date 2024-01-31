Посол РФ в Израиле пообщался с родственниками удерживаемого в Газе россиянина

Анатолий Викторов рассказал о "целенаправленной работе со всеми заинтересованными сторонами в регионе в интересах скорейшего освобождения всех удерживаемых лиц"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов принял родителей россиянина Александра Лобанова, находящегося в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

По ее информации, родственники Лобанова "выразили признательность российскому руководству за энергичные и эффективные усилия по освобождению соотечественников из палестинского полуанклава и обратились с просьбой оказать содействие в возвращении их сына из сектора Газа".

Со своей стороны посол РФ рассказал о "целенаправленной работе со всеми заинтересованными сторонами в регионе в интересах скорейшего освобождения всех удерживаемых лиц". "Подчеркнул, что Российская Федерация будет и впредь добиваться вызволения А. Г. Лобанова и других граждан", - говорится в сообщении.

После начала обострения в зоне палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года более 240 человек оказались в заложниках в секторе Газа, где с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась несколько дней. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 человек, похищенных 7 октября. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.