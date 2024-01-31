Машков заявил, что работа над предвыборной программой Путина набирает обороты

Программа готовится ежедневно, сообщил сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Работа над предвыборной программой кандидата в президенты РФ, действующего руководителя страны Владимира Путина идет каждый день и набирает динамику. Об этом журналистам сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.

"Программа готовится ежедневно, каждый день. И доверенным лицам, и нам, в центральный избирательный штаб поступают предложения, наказы граждан страны", - сказал он по итогам встречи Путина со своими доверенными лицами, отвечая на вопрос ТАСС. Машков заверил, что "все это идет в работу".

По словам Машкова, "работа не прекращается, она набирает больше динамики". "Потому что мы сейчас, и доверенные лица поедем в регионы, будем встречаться с гражданами, встречаться с общественными организациями. Все идет по нашему плану", - резюмировал сопредседатель.