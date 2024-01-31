Жога сообщил, что сопредседатели штаба Путина не будут участвовать в дебатах вместо него

По словам главы Народного совета ДНР, это по своему желанию могут делать доверенные лица

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сопредседатели предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина не планируют участвовать в дебатах вместо него, но это по своему желанию могут делать доверенные лица. Об этом сообщил журналистам сопредседатель штаба, глава Народного совета ДНР Артем Жога.

"Нет, сопредседатели участвовать в дебатах не будут. Но доверенные лица по желанию могут принять участие в дебатах", - сказал он, отвечая на вопросы по итогам встречи Путина с доверенными лицами.

Второй сопредседатель штаба - главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко - рассказала, как будет строиться работа доверенных лиц. "Быть доверенным лицом нашего кандидата - это колоссальная ответственность и очень почетная миссия, но кроме этого - серьезная работа. Потому что все доверенные лица являются авторитетами в своих профессиональных областях", - указала она.

По словам Лысенко, сейчас доверенные лица должны общаться с людьми на местах и собирать "те наказы, те предложения, на которых будет строиться дальнейшее будущее страны". "Только эффективной работой вместе с нашими гражданами мы сможем действительно поддержать нашего кандидата и показать нашим гражданам, что у Владимира Владимировича очень надежная и эффективная команда", - подчеркнула она