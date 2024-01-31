Центризбирком завершил прием подписей от участников выборов президента

ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ завершил прием подписей, которые участники выборов президента РФ - самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий - должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина, который идет на выборы в порядке самовыдвижения. На проверке в ЦИК сейчас находятся подписи, сданные лидером "Коммунистов России" Сергеем Малинковичем, выдвиженцем от партии "Гражданская инициатива" Борисом Надеждиным и блогером-самовыдвиженцем Радой Русских.

По закону о выборах президента РФ выдвиженцы от партий, не представленных в Госдуме, должны были собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, а самовыдвиженцы - от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Еще несколько участников предвыборной гонки заявили о выходе из нее. Это выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова, лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов и блогер-эколог Анатолий Баташев, планировавший идти на выборы как самовыдвиженец.