Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

ЦИК ранее зарегистрировал действующего российского лидера в качестве кандидата по итогам проверки собранных в его поддержку подписей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков сообщил ТАСС, что передал ему удостоверение кандидата.

"Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность", - сказал он после встречи Путина с его доверенными лицами на выборах.

ЦИК РФ в понедельник зарегистрировал в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца Путина по итогам проверки собранных в его поддержку подписей. На заседании ЦИК удостоверение было передано Машкову, который пообещал отдать его Путину лично в ближайшее время.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.