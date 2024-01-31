Демилитаризованная зона и обмены пленными. О чем говорил Путин в Гостином дворе

Демилитаризованная зона на Украине должна быть такой, чтобы обезопасить территорию России от обстрелов с помощью дальнобойного западного вооружения. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.

Путин подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит Киевом с помощью американского комплекса Patriot, но подчеркнул - Москва не планирует останавливать обмены. По его словам, благодаря специальной военной операции с российского общества "потихонечку смывается" пена, прямого госзаказа в сфере культуры сейчас быть не может, а спортивные соревнования без россиян "ущербны".

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О ситуации в зоне СВО

Линию соприкосновения на Украине необходимо отодвигать дальше от российских границ: "Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов".

Российские военные как раз "отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов": "И это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют, - защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать".

Линия соприкосновения - это "самый острый, чувствительный и опасный участок борьбы за Россию". Одно из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, - Авдеевка.

Украинские военные обстреливают мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от провала "контрнаступления" и спровоцировать Россию на ответные действия. "Это преступление, без всякого сомнения. Кровавое преступление".

О катастрофе Ил-76

Киев сбил Ил-76 с помощью американского комплекса Patriot, "это уже установлено точно". Его мотивы неясны: "Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю".

Можно предположить, что борт был сбит по ошибке, но это "преступление в любом случае".

Москва настаивает на международном расследовании катастрофы, но "желающих из международных организаций нет". На Западе же пытаются замять произошедшее, хотя "объяснения этому нет".

Об обменах пленными

Россия не собирается останавливать обмены пленными с Украиной: "Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все равно дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы - пожалуйста".

По пленным соотношение между сторонами - примерно один к десяти: "Даже больше, у нас - тысячи, у них - несколько десятков, сотни, может".

О помощи участникам СВО и их семьям

Необходимо создать единый "навигатор услуг" для участников специальной военной операции и членов их семей, поскольку они "часто не знают даже, на что имеют право".

Идея распространить выплаты в случае гибели бойца в том числе на его взрослых детей заслуживает рассмотрения: "Давайте подумаем, это не проблема, это легко решить, не вопрос".

О развитии России

Россия проходит "очень сложный, очень важный этап в развитии <...>, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям". "В целом все поставленные задачи - подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем как основные, - решаются".

О фундаменте общества

"То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, и что <...> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется, и он достаточно прочный". "И вся эта пена, которая всегда присутствует в любом случае, она потихонечку смывается".

О воспитании молодежи

В вопросах воспитания "нужна работа всего общества", а такие понятия, как любовь к своей стране, "должны быть заложены прямо в подкорку": "Как Родину не любить? Это все равно, что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое и с Родиной".

О госзаказе в культуре

Прямой госзаказ в сфере культуры, как в Советском Союзе, сейчас невозможен и не нужен: "В современных условиях, конечно, такой прямой связи [между государством и деятелями культуры] быть не может и не должно быть".

Об ущербных соревнованиях без россиян

Без россиян крупные международные соревнования, "конечно, становятся ущербными", по некоторым видам - неинтересными: "Просто наши спортсмены являются лидерами по многим направлениям".

Международные спортивные чиновники извращают саму идею олимпийского движения, которая сейчас "выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена". "Мы со своей стороны будем придерживаться принципов олимпизма".

Олимпийский комитет России и Минспорт "должны определиться окончательно" по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации.