В МИД РФ заявили, что суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором"

Он также "отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями", добавили в министерстве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международный суд ООН отказался идти на поводу у Киева и признавать Российскую Федерацию "государством-агрессором". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором, - говорится в сообщении министерства. - Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями".

В МИД РФ указали, что эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций. Кроме того, Международные суд ООН отклонил требование Украины по МКФБТ о возложении на Россию ответственности за крушение "Боинга" рейса МН17 и не воспринял утверждения украинцев о причастности к катастрофе ДНР, добавили в дипведомстве.

"Не менее цинично и то, как киевский режим пытался объявить "финансированием терроризма" гуманитарную помощь жителям Донбасса, страдавшим от украинских обстрелов и экономической блокады", - подчеркнули в МИД РФ.

"По итогам разбирательства Украине полностью отказано во всех требованиях о компенсациях или иных формах удовлетворения", - заключили в российском дипведомстве.