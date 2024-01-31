Хадижат Кадырову назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

До этого она занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного

ГРОЗНЫЙ, 31 января. /ТАСС/. Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов на своей странице во "ВКонтакте".

"Поздравляю мою внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с назначением на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР - министра ЧР. Хадижат Рамзановну отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач", - написал он.

Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.