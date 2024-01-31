31 января, 17:43,
обновлено 31 января, 18:39
Палестино-израильский конфликт

Небензя: подозрения в отношении БАПОР не могут быть поводом для коллективного наказания

По словам постпреда РФ при ООН, они "не должны использоваться для дискредитации всей структуры агентства и подрыва его ключевой и безальтернативной деятельности по оказанию поддержки"

ООН, 31 января. /ТАСС/. Подозрения в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не должны становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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"Разделяем позицию Секретариата о важности проведения тщательного и транспарентного расследования выдвинутых обвинений. Важно при этом, чтобы учитывались не только сведения, поступающие из Израиля, но и информация от палестинцев. Однако эта ситуация не должна становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев и тысяч сотрудников агентства, добросовестно выполнявших и выполняющих свои обязанности на протяжении 75 лет", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

"Подозрения в отношении 12 бапоровцев не могут и не должны использоваться для дискредитации всей структуры агентства и подрыва его ключевой и безальтернативной деятельности по оказанию поддержки почти 6 млн палестинцев на оккупированных палестинских территориях и в соседних арабских странах", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что решение ключевых доноров приостановить финансирование БАПОР "вызывает целый ряд вопросов". "Агентство, которое и так испытывает хроническую нехватку финансирования, не сможет работать в секторе Газа и в регионе в целом после февраля сего года. Этого нельзя допустить", - отметил он.

"В складывающихся условиях особую тревогу вызывает провокационная риторика ряда представителей руководства Израиля, которые призывают не только к продолжению военной операции в секторе Газа, но и к ликвидации присутствия в анклаве БАПОР и к насильственному перемещению палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах", - предупредил он.

Часть стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования организации на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад".

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года. 

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