Небензя заявил, что Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена

Она происходит без каких-либо санкций со стороны Совбеза ООН, добавил постпред РФ при всемирной организации

ООН, 31 января. /ТАСС/. Россия категорически осуждает агрессию западных стран против Йемена, которая происходит без каких-либо санкций со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Агрессивные действия наших коллег по СБ - Соединенных Штатов и Великобритании - в Красном море напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии. При этом бессовестно эксплуатируются тезисы о борьбе с терроризмом и так называемом праве на самооборону. Категорически осуждаем агрессию против Йемена, предпринятую без соответствующих санкций Совета Безопасности", - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку.

"В очередной раз подчеркиваем, что неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли ООН", - добавил Небензя.

Постпред также отметил, что Вашингтон своими действиями развязывает руки Израилю в продолжении кровопролития в секторе Газа. "Прискорбно, что Совет Безопасности ООН пока так и не смог принять ни одного продукта с требованием прекратить насилие из-за позиции одной делегации - Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных [палестинских] территориях и предоставляющих Израилю карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев", - подчеркнул российский дипломат.