МИД РФ: суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации в Крыму

Как отметили в министерстве, от России не требуется никаких специальных действий

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международный суд ООН отказал Украине в компенсациях по иску о дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму, от России не требуется никаких специальных действий. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Как указали в ведомстве, 31 января суд вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). "Суд отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Конвенции. Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет", - констатировали в российском дипведомстве.

"Дело завершено, от России каких-либо специальных действий в рамках реализации этого решения не требуется, все компенсационные требования Украины отклонены", - подчеркнули в министерстве.

Как обратили внимание в МИД РФ, Международный суд ООН признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках. "Вместе с тем большинством голосов постановил, что резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации являет собой нарушение обязательств по МКЛРД в части права на образование", - отметили в дипведомстве.

"Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно "затаскивать" детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством", - резюмировали в российском министерстве.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась представить ситуацию так, как будто Донецкая и Луганская народные республики являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона отвергала все предъявляемые обвинения.