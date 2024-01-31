Более 1 тыс. наблюдателей в ЛНР прошли обучение для работы на выборах президента РФ

Второй этап обучения начнется в феврале

ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. общественных наблюдателей-жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) прошли первый этап обучения для работы на выборах президента РФ, сообщил ТАСС руководитель Общественного штаба наблюдателей Сергей Коваленок.

"Основная задача по обучению наблюдателей - прежде всего сделать так, чтобы они сами очень хорошо владели законодательной и нормативно-правовой базой, для того, чтобы они знали все процедуры при голосовании, чтобы в случае возникновения каких-то моментов они могли, конечно же, сами оценить, насколько возможно это нарушение. <…> На данный момент уже обучили более 1 тыс. человек. Второй этап - это будет в феврале месяце. Проводятся выездные консультации с представителями ТИКов (территориальная избирательная комиссия - прим. ТАСС), с представителями администраций городов и районов", - сказал он.

По его словам, количество общественных наблюдателей в регионе ко дню проведения выборов президента РФ увеличится, поскольку на каждом избирательном участке в регионе будет работать от одного до трех наблюдателей.

Коваленок отметил, что "большое количество неравнодушных граждан" со всей территории ЛНР выразили желание пройти обучение для работы общественными наблюдателями на предстоящих президентских выборах. "Есть отличие от сентябрьских выборов. Так как мы вошли в Российскую Федерацию и сентябрьские выборы - это были первые, мы выбирали Народный совет, и не для всех было понятно, что такое общественные наблюдатели, - то сейчас <…> у нас большое количество людей, которые увидели важность, необходимость работы общественных наблюдателей", - сообщил он.

Коваленок рассказал, что Общественная палата ЛНР, Общественный штаб наблюдателей подписали в Луганске соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при назначении наблюдателей на выборы президента РФ. "Мы договорились о проведении честных, прозрачных выборов, а также о содействии наблюдателям на всех этапах. <…> Самое основное - помощь наблюдателям в дни голосования", - сказал он, уточнив, что среди организаций, подписавших документ, - отделения Союза женщин России, Союза ветеранов, Ассамблея народов России, Ассоциация юристов России в ЛНР.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.