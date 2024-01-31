Небензя: реанимация палестино-израильского урегулирования невозможна без прекращения огня

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что без этого невозможен ни полноценный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, ни освобождение всех заложников

ООН, 31 января. /ТАСС/. Реанимировать процесс палестино-израильского урегулирования невозможно без прекращения огня. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Последовательно и неизменно выступаем за немедленное гуманитарное прекращение огня. При этом речь, конечно, в первую очередь идет о секторе Газа, но и силовые рейды вооруженных сил Израиля на Западном берегу реки Иордан <...> наравне с обстрелами на "голубой линии" с Ливаном и произвольными ударами по территории Сирии нужно остановить безотлагательно", - сказал он, подчеркнув, что "без прекращения боевых действий невозможен ни полноценный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся, ни освобождение всех заложников, ни реанимация процесса палестино-израильского урегулирования на международно признанной основе".

Российский дипломат напомнил, что руководство ООН "на всех уровнях в один голос" заявляет об императиве срочного и повсеместного прекращения огня в качестве обязательного условия налаживания гуманитарного содействия в необходимом масштабе.