Путин доволен развитием Крыма и Севастополя

Они уже в состоянии помогать Мелитополю, отметил президент

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен темпами развития Крыма и Севастополя, которые уже в состоянии помогать Мелитополю. Об этом он сообщил на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Любопытно: совсем недавно мы делали все для того, чтобы помочь восстановить хозяйство Севастополя. Конечно, там еще огромный пласт работы, много еще нужно сделать в Крыму в целом и в Севастополе", - сказал Путин. "Но то, что сегодня Севастополь в состоянии оказывать помощь своим братьям и сестрам в Мелитополе - это такой хороший показатель, потому что ситуация развивается в нужном нам позитивном направлении", - подчеркнул он.