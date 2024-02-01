Госдума обсудит поддержку социальных НКО и штрафы за высадку инвалидов I группы

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, который предлагает определять уровень дотационности местных бюджетов без учета дотаций стимулирующего характера

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг обсудит законопроекты о расширении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на государственную поддержку, о штрафе до 30 тыс. рублей за принудительную высадку из транспорта инвалида I группы, а также об изменении порядка расчета уровня дотационности регионов.

Правительственный законопроект о расширении поддержки государством НКО будет рассмотрен в первом чтении. Изменения вносятся в федеральный закон "О некоммерческих организациях". Предлагается добавить в перечень социально ориентированных НКО организации, работающие в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, оказывающие помощь бездомным животным, что даст им право на господдержку. Кроме того, законопроектом предлагается обязать некоммерческие организации размещать свой устав на сайте Министерства юстиции РФ.

В повестку заседания включено первое чтение законопроекта, внесенного в прошлом году депутатами от фракции ЛДПР, которым предусматривается введение штрафа за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы. Поправки предложено внести в статью 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса). Сейчас в ней в том числе установлены санкции за принудительную высадку из такого транспорта несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, который не подтвердил оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица. Штраф для водителей за это нарушение составляет 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Такую же ответственность предложено ввести и за высадку инвалидов I группы.

Кроме того, Госдума обсудит в первом чтении законопроект, который предлагает определять уровень дотационности местных бюджетов без учета дотаций стимулирующего (поощрительного) характера. Документ, инициированный правительством РФ, был разработан на основании поручения президента РФ от 20 апреля 2023 года. Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, из бюджета региона местным бюджетам могут предоставляться дотации так называемого стимулирующего (поощрительного) характера. "Поскольку больший объем дотаций обеспечивает более высокий уровень дотационности (и, соответственно, увеличение дополнительных ограничений для муниципального образования и требований к нему при осуществлении бюджетного процесса), муниципальные образования не заинтересованы в получении дотаций "стимулирующего (поощрительного) характера", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим, согласно законопроекту, при расчете уровня дотационности в общем объеме полученных муниципальным образованием дотаций не будут учитываться дотации, предоставленные местным бюджетам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей, в том числе показателей социально-экономического развития муниципальных образований.

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) климатических проектов с углеродными единицами. Документ инициирован правительством РФ. Документом предусматривается освобождение от НДС оказания услуг оператора по проведению операций в реестре углеродных единиц. При этом услуги оператора оказываются по регулируемым тарифам в соответствии с правилами, утвержденными правительством. Таким образом оператор не сможет компенсировать отмену НДС повышением размера платы на свои услуги и тем самым исключить положительное влияние законопроекта на развитие рынка углеродных единиц, указывают в кабмине.

Законопроект будет способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и иных участников рынка углеродных единиц, связанных с регистрацией в реестре углеродных единиц климатических проектов, выпуском и продажей углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Мера направлена на стимулирование реализации климатических проектов и на развитие рынка углеродных единиц в целом, говорится в пояснительной записке.