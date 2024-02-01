В МИД РФ заявили о планах открыть центры по оказанию консульских услуг в восьми странах

Глава консульского департамента министерства Алексей Климов отметил, что такая мера направлена на сокращение времени ожидания заявителей и повышение пропускной способности загранучреждений России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. РФ в дополнение к действующим загранпредставительствам намерена открыть в восьми странах специальные центры по оказанию консульских услуг для соотечественников. Они заработают после урегулирования их правового статуса, заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, речь идет об Аргентине, Армении, Казахстане, Киргизии, ОАЭ, Сербии, Таджикистане и Узбекистане. "Соответствующие организации приступят к работе по мере решения вопросов, связанных с урегулированием их правового статуса на территории иностранных государств. Информация об их открытии будет своевременно доведена до сведения общественности", - отметил дипломат.

"Отныне у граждан, заинтересованных в консульской услуге, в дополнение к возможности обратиться за ней непосредственно в загранучреждение появился альтернативный вариант - получить требуемый документ в соответствующем информационно-консультационном центре в максимально сжатые сроки, не дожидаясь своей очереди на прием в консульское учреждение", - пояснил Климов.

Он обратил внимание, что открытие таких центров направлено на сокращение времени ожидания заявителей, повышение пропускной способности загранучреждений РФ "в условиях фиксируемого за последние два года существенного увеличения числа российских граждан, пребывающих за рубежом, и экспонентного роста спроса на консульские услуги". "При формировании перечня иностранных государств учитывались, в первую очередь, такие факторы, как численность российской диаспоры, уровень спроса на консульские услуги, штатные возможности соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения, оперативность предоставления консульских услуг российскими загранучреждениями", - сказал глава консульского департамента МИД РФ.

При этом Климов подчеркнул, что граждане РФ, как и прежде, вправе обратиться за консульскими услугами напрямую "в российские загранучреждения при условии предварительной записи на прием, подготовив необходимые для оказания консульских услуг документы самостоятельно".

Перечисленные восемь стран внесены в проект приказа МИД РФ с целью расширить перечень стран, в которых подведомственные министерству организации могут оказывать содействие российским консульствам в совершении отдельных консульских действий и приеме документов заявителей. Соответствующий документ был опубликован 16 января на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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