В Думу внесли проект обращения палаты к Конгрессу США в связи с терактом с Ил-76

Депутаты ГД призывают Конгресс осудить преступления Киева и содействовать привлечению к ответственности исполнителей этого теракта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект постановления об обращении депутатов к Конгрессу США в связи с терактом, совершенным Украиной, в результате которого был сбит российский самолет Ил-76. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, депутаты Госдумы обращаются к конгрессменам США "в связи с подтвержденными компетентными органами власти данными о совершении Украиной террористического акта, в результате которого 24 января 2024 года над территорией Российской Федерации в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области был сбит самолет Ил-76", перевозивший пленных украинских военнослужащих для заранее согласованного обмена. "Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства", - отмечается в документе.

Депутаты Госдумы намерены призвать Конгресс США к осуждению "террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", указывается в документе. "Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством, так как обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был согласован маршрут их доставки", - отмечают депутаты.

В проекте обращения указано, что Киев уже не в первый раз "жестоко расправляется со своими военнослужащими, оказавшимися в плену". Так, напоминают депутаты, 29 июля 2022 года был нанесен ракетный удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS по колонии в поселке Еленовка в Донецкой Народной Республике. В результате удара погибли более 50 украинских военнослужащих, еще более 70 были ранены.

"Нет необходимости перечислять случаи, когда власти Соединенных Штатов Америки предоставляли Украине оружие для нанесения неизбирательных ударов по мирному населению, то есть для умышленного убийства стариков, женщин и детей. Факты, подтверждающие это, известны всему миру", - добавили депутаты Госдумы. Поддержка неонацистской идеологии и "ее воплощения на Украине лишь провоцирует киевскую клику к продолжению террора и эскалации насилия, приближает мир к глобальной катастрофе", полагают в нижней палате. Депутаты Госдумы также указывают, на многочисленные свидетельства того, что "значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят проект обращения на пленарном заседании палаты в четверг.