Посол РФ в Венесуэле заявил, что сроки визита Мадуро в Россию находятся на согласовании

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что в преддверии визита представительная венесуэльская делегация примет участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными проявлениями колониализма, который созывается по инициативе "Единой Россия"

КАРАКАС, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Подготовка к рабочему визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию обсуждалась на встрече 30 января с министром иностранных дел южноамериканской республики Иваном Хилем Пинто, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"В настоящее время ведется кропотливая работа по подбору дат российско-венесуэльской встречи на высшем уровне, что позволит провести визит президента Мадуро в Россию в приемлемые для обеих сторон сроки. Президент Венесуэлы настроен посетить нашу страну, о чем он говорит не только в ходе наших контактов с ним, но и с экранов телевизора, например 29 января в программе телеканала Venezolana de Television "С Мадуро плюс", - сказал посол.

"Вопросы двусторонних отношений и подготовки к подписанию документов в ходе визита Мадуро в РФ обсуждались на встрече с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем", - указал Мелик-Багдасаров. Он отметил, что в преддверии визита представительная венесуэльская делегация примет участие в Международном форуме сторонников борьбы с современными проявлениями колониализма, который в феврале созывается по инициативе партии "Единая Россия".

"Впереди также участие наших венесуэльских друзей во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в феврале - марте этого года. Есть большой интерес и к Играм БРИКС в Казани", - сказал российский дипломат.

Мелик-Багдасаров сообщил, что "уже сейчас начата подготовка к участию Венесуэлы в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5-8 июня". "С учетом заявлений президента Мадуро о развитии национальной экономики и активизации диалога по линии бизнеса и государства мы рассчитываем, что наши венесуэльские партнеры не только направят на форум солидную правительственную делегацию, но и делегацию деловых кругов, которая на практике получит возможность обсудить новые совместные проекты", - заявил российский дипломат.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что "одной из своих важнейших задач видит развитие двустороннего товарооборота с Венесуэлой". Он указал, что самый эффективный инструмент для этого - "отказ от расчетов в валютах недружественных стран" и переход на расчеты в боливарах и рублях.