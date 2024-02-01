Россия считает хорошей работу в Турции пилотных центров консульских услуг

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов отметил, что результаты мониторинга деятельности этих центров говорят об их востребованности и о высоком запросе на оказание их услуг "и в других иностранных государствах, где проживают крупные диаспоры российских соотечественников"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия позитивно оценивает первые итоги пилотной работы центров консульских услуг в Турции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В прошлом году свою работу в пилотном режиме уже начали информационно-консультационные центры на территории Турции: в Анкаре, Анталье и Стамбуле. Первые итоги их работы мы оцениваем весьма позитивно и отмечаем положительные изменения по уменьшению очередей на прием в консульских учреждениях в городах присутствия центров", - сказал он.

Климов отметил, что результаты мониторинга деятельности этих центров говорят об их востребованности и о высоком запросе на оказание их услуг "и в других иностранных государствах, где проживают крупные диаспоры российских соотечественников".