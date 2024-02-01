Эксперт: вступление Армении в МУС произошло в неудачный момент, осложнив отношения с РФ

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что это просто окончательная имплементация того решения, которое давно уже было принято

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вступление Армении в Международный уголовный суд (МУС) было запланировано давно, но стало фактором, осложняющим отношения республики с РФ, так как совпало по времени с антироссийскими действиями организации. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Армения с 1 февраля стала 124-м полноправным членом МУС, ранее официально передав в организацию документы, подтверждающие ратификацию Римского статута. В МУС проинформировали, что армянская сторона также передала документы, подтверждающие, что "Армения задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года".

"На самом деле, это ведь просто окончательная имплементация того решения, которое давно уже было принято. И просто оно совпало с делами в отношении российских чиновников, и именно поэтому приняло такой резонанс", - пояснил эксперт.

По его словам, основной задачей Еревана было получить дополнительную возможность давления на Азербайджан, с которым Армения долгое время конфликтовала по теме Нагорного Карабаха. Конфликт практически завершился осенью прошлого года, стороны работают над мирным договором и пытаются разрешить оставшиеся вопросы.

"Изначально логика Армении была такая: подключиться к МУС, чтобы иметь юридические возможности давления на Азербайджан. При этом Ереван не смущало то, что Азербайджан не является членом МУС, соответственно, его (суда - прим. ТАСС) решения не будут означать автоматической ответственности со стороны Азербайджана. И получилась коллизия: армяне хотели иметь возможность давления на Азербайджан, а в итоге это стало таким психологическо-политическим моментом, который принес очень негативные аспекты в наше сотрудничество", - сказал ТАСС эксперт.

В Москве вступление Армении в МУС назвали абсолютно недружественным шагом. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, МУС, издавший некоторое время назад ордера на арест представителей высшего российского руководства, не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных Западу фигур. При этом Галузин подчеркнул, что эти ордера "абсолютно юридически ничтожны". Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Он отметил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, Римский статут предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.