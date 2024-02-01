Гаврилов: Нуланд прибыла в Киев для оценки ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями считает, что у Замгоссекретаря США по политическим делам нет задачи примирить президента Украины и главкома ВСУ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, но не примирить их. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Не зря Нуланд прилетела, по-видимому, с этим (конфликтом между Зеленским и Залужным - прим. ТАСС) разбираться и выяснить обстановку, а что вообще происходит, чем это все может закончиться. <...> Я думаю, именно разборки. Будут оценивать ситуацию американцы, к чему все это ведет, будут вестись беседы, я думаю, с Залужным, с президентом Зеленским и так далее. Будут даваться рекомендации", - сказал он, отвечая на вопрос о целях визита Нуланд.

Дипломат также полагает, что у Нуланд нет задачи примирить Зеленского и Залужного. "Слишком далеко все зашло, вряд ли будет какое-либо примирение", - добавил он.

Гаврилов обратил внимание на то, что для России неважно, кто будет главнокомандующим ВСУ - Залужный или кто-то другой.

Ситуация вокруг Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.