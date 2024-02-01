Член ЦИК РФ примет участие в наблюдении за всеобщими выборами в Сальвадоре

В Центризбиркоме РФ отметили, что контроль будут вести беспрецедентное число местных и международных экспертов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Член Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) Александр Курдюмов примет участие в наблюдении за всеобщими выборами в Сальвадоре. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома РФ.

"Член ЦИК России Александр Курдюмов станет наблюдателем на выборах в Сальвадоре. Ожидается, что контроль будут вести беспрецедентное число местных и международных экспертов", - сказали в ЦИК РФ.

Всеобщие выборы в Сальвадоре пройдут в два этапа. На 4 февраля назначено голосование за президента и вице-президента страны, а также 60 депутатов законодательной ассамблеи (парламента). Возможный второй тур президентских выборов пройдет 3 марта одновременно с голосованием за 20 депутатов Центральноамериканского парламента и глав муниципалитетов и членов муниципальных советов.